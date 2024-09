Hermana de Gala Montes arremete contra "La casa de los famosos"

Krista Montes, hermana de la actriz Gala Montes, manifestó su enojo por la decisión de la producción de "La casa de los famosos México" de invitar a su madre, Crista Montes, a la final de este reality show, que se llevó a cabo ayer 29 de septiembre.

La influencer compartió su descontento durante un live en TikTok, transmitido desde los camerinos de Televisa San Ángel, donde "la Beba" dejó claro que no autorizó la presencia de su madre en la gala de la final para recibir a la tercera finalista del programa.

"Mi hermana y yo aclaramos desde el día uno en que Gala entró a este proyecto que mi mamá no podía venir o entrar. Obviamente, yo también hice especificaciones en las que no quería que me juntaran con ella. Especificaciones que se pasaron por el arco del triunfo con tal de dar cinco minutos de show".

La furia de Krista se debió a que su madre llegó sin previo aviso, lo cual resultó incómodo, ya que ambas han tenido conflictos con ella. Gala denunció públicamente las tensiones con su madre, a quien acusó de aprovecharse y explotarlas.

"Me parece una grosería y bajeza que la producción me haya hecho esto. Yo ya llegando aquí me avisaron que mi madre iba a entrar. Voy a apoyar a mi hermana y a ser políticamente correcta, únicamente porque ella necesita ese apoyo".

Krista también expresó su preocupación por la falta de comprensión del público sobre la historia completa de los problemas familiares. Además, afirmó que su madre incluso ha estado extorsionando con un video que las perjudica.

"Yo no estoy de acuerdo con que hayan hecho esto, ni que mi mamá entre. Están atentando contra la salud mental de mi hermana y de la mía, porque claramente no quiero estar cerca de ella".

Añadió que, a su parecer, Krista no debió de acudir porque solo ha querido boicotearlas: "Ha declarado que se va a vengar de mi hermana. Me dio un ataque de ansiedad para que midan la calidad de lo que pasa".