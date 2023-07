Provoca nostalgia

Ciudad de México

Siempre el aporte de los fanáticos mantiene viva la memoria del músico, a varios años de su muerte.

Pero el shock que recibieron todos vino de parte de Brian May, quien asumió el rol de vocalista y es el actual líder de Queen: "Solo un día común ..." alrededor de 1974, supongo. A propósito de nada, en realidad, excepto que alguien me envió esta foto para que la firmara, y me ha despertado sentimientos profundamente nostálgicos. Entiendo que el crédito de la foto puede ser de Chris Walter. Y que ahí puede ser 1975. Gracias. Bri", escribió May. En la imagen se lo observa junto a Freddy Mercury en una foto que tiene varios años.

MUY FOTOGRAFIADO

A lo largo de su vida y después de su muerte, la figura del cantante ha sido fotografiada en muchas oportunidades y siempre los materiales inéditos son más que bienvenidos; allí es donde la nostalgia inunda las redes sociales. No sorprendió cuando se estrenó la película en su homenaje, que fuera una de las más taquilleras de la temporada.

Es que Freddy Mercury es un legado en sí mismo. Su forma de admirar y transmitir música ha influenciado a muchos artistas de distintas partes del mundo. Un adelantado a su época supo imprimir en cada composición que hizo Queen, una canción inolvidable, distinta a la que siguió, para armar un repertorio de grandes clásicos que perduran hasta nuestros días.