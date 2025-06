Anunciados los nominados de los Pride Awards 2025

Los Pride Awards, que celebran anualmente la excelencia artística dentro de la comunidad LGBTQ+, anunció este lunes a sus nominados de este año, mismos que encabeza el filme Wicked, de Universal Pictures.

La ceremonia, que se celebra dentro del Mes del Orgullo, se realizará en el Lincoln Center de Nueva York el próximo 29 de junio. Además de la gala de premios, tradicionalmente se arma una cumbre de un día con varias actividades y charlas.

De acuerdo con Variety, este año dicha jornada unirá a creadores, defensores y activistas de diversos sectores de la comunidad LGBTQ+ para hablar sobre diversos temas relevantes para este sector de la sociedad.

La programación de este año tocará a través de paneles, proyecciones de filmes y espacios de networking temáticas como el bienestar, la representación, el empoderamiento y la visibilidad.

"Los Pride Awards se crearon para reconocer no solo el talento y los logros de nuestra comunidad, sino también la valentía y la resiliencia necesarias para prosperar y liderar sin complejos. En 2025, no solo honramos a personas destacadas, sino que también construimos puentes y un legado", señaló N. Mabasa-Mathope, fundadora y presidenta de los premios, en un comunicado de prensa.

En la gala de premios se entregarán varios galardones honorarios, como el Lifetime Achievement Award, que se le dará a Sir Elton John, y el Actors in Drag on Screen, para el actor John Leguizamo.





LISTA DE NOMINADOS

Mejor Película

The Parenting

Wicked

Ponyboi

Queens of the Dead

Queer

Magazine Dreams

Love Me

I Don't Understand You

Egghead & Twinkie

The Wedding Banquet

Mejor Serie o Miniserie

P-Valley

Clean Slate

Mid-Century Modern

American Horror Stories

RuPaul's Drag Race

Mejor Actor en Cine

Colman Domingo

Daniel Craig

Bowen Yang

Jonathan Majors

Nik Dodani

Mejor Actriz en Cine

Kristen Stewart

Cynthia Erivo

Lily Gladstone

Karla Sofia Gascón

Sabrina Jieafa

Mejor Actor en Televisión

Bowen Yang

Nicco Annan

John Turturro

Tramell Tillman

Jacob Anderson

Mejor Actriz en Televisión

Laverne Cox

Bella Ramsey

Niecy Nash

Jules Latimer

Rosamund Pike

Mejor Actor de Soporte

Wilson Cruz

Christopher Walken

Sam Reid

J. Alphonse Nicholson

Bowen Yang

Mejor Actriz de Soporte

Ariana Grande

Margaret Cho

Akira Akbar

Isabela Merced

Sophie Okonedo

Mejor Cast en Cine

Wicked

Sacramento

Things Like This

Magazine Dreams

Companion

Mejor Cast en Serie o Miniserie

Severance

Anne Rice's Interview with the Vampire

The Last of Us

Mid-Century Modern

What We Do In The Shadows

Mejor Documental

Black As U R

Enigma

Move Ya Body: The Birth of House

Lady Like

Coexistence, My Ass!

Pee-Wee As Himself

Mejor Película Internacional

On Becoming a Guinea Fowl

ASOG

Viet and Nam

Eat The Night

Rains of Babel

Mejor Video Musical

Billie Eilish - "Lunch"

Janelle Monáe - "Lipstick Lover"

Black Roses - "Let's Dance Together"

Mira - "Ring Ring"

Saucy Santana - "Bounce"

Mejor Obra de Teatro

Kinky Boots

Cabaret

Golden Girls: The Laughs Continue

Oh Mary & Juliet