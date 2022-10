La cantautora pop está nominada al Latin Grammy en la categoría mejor canción tropical por "Agüita e coco", un tema que creó con Mario Cáceres, Jorge Luis Chacín, Richi López y Yasmil Marrufo con el que experimentó acercándose más a los ritmos afrocaribeños.

"No pensaba que iba a tener una nominación en canción tropical y me encanta", dijo García en una entrevista reciente por videollamada desde Miami. "Los experimentos que uno hace, cuando se sale de esa zona de confort, de lo que naturalmente tú has venido haciendo, que acaben siendo reconocidos con una nominación es para mí increíble".