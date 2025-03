Karla Sofía Gascón y su peculiar vivencia en los Premios Óscar

Sin detallar si se trataba de los regalos que normalmente la Academia le entrega a todos los nominados al Óscar, o si se lo dio un fan o alguien más, Karla Sofía Gascón contó en redes su extraña experiencia con una bebida que traía un compuesto de cannabis.

La polémica nominada a mejor actriz por su papel en Emilia Pérez, recordó la experiencia en sus historias de Instagram, lo que alertó y divirtió a sus seguidores por igual.

"Hago un paréntesis porque lo que me pasó anoche fue muy 'gracioso' (por llamarlo de alguna manera), y quiero compartirlo, me parece que es importante reírnos de nosotros mismos", escribió la española.

"Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Óscar como mejor actriz principal, me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor a limón... 'Hasta ahí, todo bien".

En la misma historia, Gascón incluye una pequeña captura de uno de los ingredientes principales de la bebida: THC, o tetrahidrocannabinol, es el principal compuesto psicoactivo que se encuentra en las plantas de cannabis.

"De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo", relata.

"La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: a ver si me ha sentado mal algo que he comido, reviso la composición de la bolsa de chips y nada; de la lata de refresco y...".

Sin dar más detalles sobre lo ocurrido, la protagonista de Emilia Pérez volvió a agradecer a la Academia sus atenciones y sus obsequios, a la vez que siguió tomando su altercado con humor.

"Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos muy bonitos, gracias".

Gascón fue una de las figuras más polémicas esta temporada de premios luego de que se difundieran posteos viejos de Twitter en los que criticaba a comunidades como la afroamericana y la musulmana, además de al propio Óscar y a colegas actrices.

Tras varias semanas en donde salió a disculparse de manera pública de forma atropellada y sin la autorización de Netflix, productora del filme, Gascón se retiró de la promoción de la cinta para guardar silencio y no afectar más a su equipo.