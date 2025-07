Domina nominaciones

La serie de ciencia ficción "Severance", de Apple TV+, dominó este martes el anuncio de nominaciones a los premios Emmy 2025 con un total de 27 candidaturas, colocándose como la gran favorita en la carrera por los galardones más importantes de la televisión.

La producción, que imagina un universo donde los trabajadores separan quirúrgicamente su vida personal de la laboral, competirá como Mejor Serie Dramática y figura con fuerza en las categorías de actuación.

Adam Scott y Britt Lower están nominados como mejor actor y actriz protagónicos, respectivamente, mientras que Patricia Arquette, John Turturro, Tramell Tillman y Zach Cherry buscarán el Emmy en las categorías de reparto.





LE SIGUE...

Muy cerca, con 24 nominaciones, se ubicó "El Pingüino", el spin-off de Batman de HBO Max protagonizado por Colin Farrell; mientras que "The Studio", sátira sobre la industria del entretenimiento, también de Apple TV+, y la ya consagrada "The White Lotus", empataron con 23 menciones cada una.

En la categoría dramática también figura "The Pitt", el intenso drama médico ambientado en un hospital de Pittsburgh, que consiguió 13 nominaciones, incluyendo Mejor Serie y Mejor Actor para Noah Wyle.





REPARTOS DESTACADOS

Por el lado de la comedia, "The Studio" irrumpió con fuerza gracias al trabajo de Seth Rogen, quien recibió nominaciones por actuación, dirección y guion. Sus compañeras de elenco, Kathryn Hahn y Catherine O´Hara, fueron destacadas como actrices de reparto.

En la categoría de Mejor Miniserie sobresale "Adolescencia", el drama de Netflix que narra el colapso de una familia tras una acusación de homicidio contra su hijo. El actor Stephen Graham está nominado como protagonista, mientras que el joven debutante Owen Cooper competirá como actor de reparto.

La 77ª edición de los premios Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.





"ANDOR" VA POR 14 PREMIOS

La serie "Andor", protagonizada por el mexicano Diego Luna, obtuvo 14 nominaciones a los premios Emmy 2025, cuya ceremonia se celebrará el próximo 14 de septiembre.

Entre las menciones más destacadas se encuentra la nominación a Mejor Serie Dramática, en donde competirá con producciones como "The Diplomat", "The Last of Us", "Paradise", "The Pitt", "Severance", "Slow Horses" y "The White Lotus".

La producción de Lucasfilm también fue reconocida en categorías como Guion Destacado para una Serie Dramática, Dirección Destacada, Edición de Imagen, Banda Sonora Original, y Música y Letras Originales, además de su Cinematografía, Vestuario de Fantasía o Ciencia Ficción, y Efectos Visuales

Especiales. A nivel técnico, "Andor" fue también nominada en Edición de Sonido y Mezcla de Sonido, así como en Doblaje Destacado y Diseño de Producción para un programa narrativo de época o fantasía.

DIEGO LUNA, SIN POSTULACIÓN

Sin embargo, Diego Luna no fue considerado en la categoría de Mejor Actor en una Serie Dramática, pese a su rol protagónico como Cassian Andor.