Willem Dafoe: Nuevo Director Artístico de la Bienal de Venecia 2025-2026

El actor Willem Dafoe fue nombrado como el nuevo director artístico del Departamento de Teatro de la Bienal de Venecia 2025-2026, anunció la fundación cultural este lunes.

El nombramiento fue deliberado por el Consejo de Administración, liderado por Pietrangelo Buttafuoco, quien consideró que el hecho se trata de un honor para la Bienal.

"Es un honor anunciar el nombramiento de Willem Dafoe como Director de la Bienal de Teatro. El teatro es, de hecho, el hogar original de su brillante carrera. Uno de los fundadores del legendario Wooster Group en 1977, el control perfecto de su cuerpo en el escenario siempre ha surgido de la disciplina, el conocimiento, la pasión y una profunda conciencia del teatro. No puedo esperar, como todos los demás, a ser un espectador en el Festival que él construirá como Director Artístico y, desde su podio de maestro absoluto, ver a los jóvenes hombres y mujeres de la Escuela de Teatro crecer en su arte", dijo Buttafuoco en un comunicado.

Dafoe se dijo sorprendido y alegre por la invitación, la cual dijo que tomará bajo el argumento de que sus pininos como actor fueron en el teatro.

"Me sorprendió y me alegró mucho recibir la invitación de Pietrangelo Buttafuoco para ser el director del Festival Internacional de Teatro de la Bienal de Venecia 2025-2026. Sé que soy conocido como actor de cine, pero nací en el teatro, el teatro me formó y me galvanizó. Soy un animal de escena. Soy actor. El teatro me enseñó sobre el arte y la vida.

"Trabajé con el Wooster Group durante veintisiete años, colaboré con grandes directores desde Richard Foreman hasta Bob Wilson. La dirección de mi programa de teatro estará marcada por mi desarrollo personal. Una especie de exploración de la esencia del cuerpo", comentó el histrión.

La Bienal de Teatro fue fundada en 1934 como un departamento exclusivo para esta arte, que ha sido dirigido por artistas como Renato Simoni, Luca Ronconi y Franco Quadri.