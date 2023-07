Nombran a nuevos Clark Kent y Lois Lane en Superman: Legacy

GUADALAJARA.-DC Studios eligió a David Corenswet y Rachel Brosnahan como los nuevos intérpretes de Clark Kent y Lois Lane en la próxima película Superman: Legacy. Bajo la dirección de James Gunn, esta versión en pantalla grande del icónico superhéroe promete ser una historia de origen centrada en su lugar de trabajo.

El guión de Superman: Legacy, escrito por James Gunn y basado en el personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, explorará el equilibrio entre la herencia kryptoniana y la educación humana de Superman. Peter Safran, conocido por su trabajo en películas como Aquaman y El Conjuro será el productor del proyecto. El lanzamiento está programado para el 11 de julio de 2025.

David Corenswet, conocido por su participación en la serie de Netflix de Ryan Murphy, Hollywood, asumirá el papel del reportero novato Clark Kent en el ficticio periódico The Daily Planet. El actor también destaca por su actuación en The Politician de Netflix y la aclamada película independiente de terror Pearl de A24. Próximamente, Corenswet se unirá a Natalie Portman en The Lady In The Lake de Apple.

Por otro lado, Rachel Brosnahan, conocida por su trabajo en la exitosa serie La Maravillosa Sra. Maisel de Amazon, interpretará a Lois Lane, la compañera de trabajo y co-líder de Clark Kent en The Daily Planet. Brosnahan recientemente protagonizó The Courier de Lionsgate junto a Benedict Cumberbatch y el western de 2022 Muerto por un Dólar del director Walter Hill, donde compartió escenas con Christoph Waltz y Willem Dafoe.

El anunció llegó luego de que la lista de candidatos para los papeles protagonistas se redujera a tres actores. En el caso de Superman, Nicholas Hoult y Tom Brittney (Unreal) se quedaron a nada de dar vida al hombre de acero, mientras que las otras grandes aspirantes al personaje de Lois Lane eran Emma Mackey (Sex Education)' y Phoebe Dynevor (Los Bridgerton).