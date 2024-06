De modelo a productora

Ciudad de México

La vida de Noelia Roel parecería de cuento de hadas. Desde muy pequeña le gustaba el programa "Top Model", que veía en su casa de Santiago de Compostela, España, y se ponía a desfilar en el pasillo de su hogar.

Pero en la escuela, por usar lentes, recibía burlas. Y eso la hizo ser una chica reservada. Hasta que un día dijo basta y comenzó a buscar trabajo de modelo, recibiendo buena repuesta en la capital, Madrid.

Llegó a representar a Galicia en el concurso de Miss Universe España y luego decidió brincar el charco y entrar al CEA de Televisa, para seguir perfeccionándose en la actuación, algo que inició en su país natal y después optó por estudiar cine en INDIE, escuela mexicana de la especialidad.

"Si me hubiera quedado en donde nací, seguramente me hubiera casado con mi novio de toda la vida y no habría pasado nada", reflexiona con EL UNIVERSAL.

Las pasarelas aún siguen, pero ha puesto especial atención al cine, donde apenas hace unos días estrenó en salas nacionales la comedia "Vestida novia", que también protagoniza y ahora afina cosas para, durante el verano, filmar otra cinta en territorio mexicano, titulada "Piratas de arena".

En "Vestido de novia", actualmente en cartelera, interpreta a una chica a la que le roban lo diseños de dicha prenda y, como va a contraer matrimonio, opta por robarse uno ya confeccionado para la ceremonia.

Se trata de una producción independiente dirigida por el mexicano Juan Carlos Blanco, también coproductor,

"Mi objetivo es seguir coproduciendo con México, éramos consumidores de telenovelas allá, conocía todo lo que aquí se hacía", comenta Noelia en entrevista.

"Piratas de arena", su nueva apuesta de la mano de Juan Carlos se rodará en locaciones de Tulum, siendo una película pensada para el público infantil.

"Es la historia de un chico cuyos padres fueron buzos espeleólogos, pero mueren en circunstancias extrañas. Entonces va a la casa de su tía que vive en la Ciudad de México (Paulina Gaitán, "Diablo Guardián") y ésta le dice que debe vender la casa que está en la selva, pero él no quiere y que puede vivir sólo", dice

"Mi personaje es el de una buceadora profesional que fue amiga íntima de los padres y está investigando lo que pasó", añade la actriz.

En el elenco de "Piratas de arena" también estará Ignacio Guadalupe ("Los Héroes del Norte"), yéndose también por la vía independiente.

En cartera Noelia también tiene la cinta "Marelyn", que trata sobre cuatro mujeres para mostrar cómo ere el feminismo en los albores del siglo 20.