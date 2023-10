Alicia Villarreal: No soy pedinche

Ciudad de México

"Yo no puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí, y yo como mujer a mí todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno, no soy ni pedinche, ni rogona, ni nada", expresó la exvocalista del Grupo Límite.

La cantante explicó que como madre que puede salir adelante con sus hijos, no tendría porqué estar peleando con su papá, mucho menos si ya los reconoció, pero quiso dejar en claro que no era una opinión directa hacia Aracely.

"Si yo soy una mamá que las puede con todas, yo no necesito nada de nadie, pero yo hablo como Alicia Villarreal, ¿ok?"

En septiembre pasado durante una alfombra roja del musical Vaselina, Aracely Arámbula hizo fuertes declaraciones sobre su expareja Luis Miguel, sobre todo porque sigue siendo un padre ausente para sus hijos Miguel y Daniel.

"Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá, vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta", dijo Aracely.

También aseguró que ella lejos de envenenar a sus hijos contra Luis Miguel, les ha dicho que tienen que admirarlo por el gran artista que es, pero que ella espera que también se convierta en un gran padre; pero aunque Aracely aseguró que ha trabajado mucho y por eso tiene la solvencia necesaria para sacar adelante a sus hijos, sí está pidiendo que el llamado "El Sol" se haga responsable de la manutención de sus ya adolescentes herederos.

"Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajó mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos".

Sobre lo que algunos medios españoles afirmaron, al decir que ha sido ella quien no ha permitido a Luis Miguel ver a sus hijos, la actriz señaló que su casa siempre ha tenido las puertas abiertas para él, que ella ya no necesita estar presente porque sus hijos ya son unos jóvenes, además no tiene deseos de encontrarse con él.

"No me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Entonces, la verdad es que si él tuviera interés, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos".