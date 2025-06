Jessie J revela diagnóstico de cáncer de mama en etapa temprana

La cantante británica Jessie J reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, justo antes del lanzamiento de su sencillo "No Secrets".

La intérprete, de 37 años, explicó que la enfermedad fue detectada "a tiempo" y, aunque ha atravesado semanas difíciles, decidió compartir su experiencia con sus fans.

"El cáncer apesta en cualquier forma, pero me aferro a la palabra 'a tiempo'", expresó a través de un video subido en redes sociales.

Jessie explicó que recibió el diagnóstico semanas antes del estreno de su nuevo tema, el 25 de abril, y que desde entonces ha estado "entrando y saliendo de pruebas" mientras sigue trabajando y cuidando de su hijo Sky, de dos años, fruto de su relación con el basquetbolista Chanan Colman.

"Que me diagnosticaran esto justo cuando estaba sacando una canción llamada 'No Secrets', antes de otra llamada 'Living My Best Life', todo planeado de antemano, es increíble", agregó.

Jessie, cuyo nombre real es Jessica Cornish, detalló que se someterá a una cirugía después de su presentación en Summertime Ball, en Londres, el próximo 15 de junio.

"Desapareceré un rato para hacerme la operación y volveré con tetas enormes y más música", bromeó.

La noticia provocó una ola de apoyo en redes sociales por parte de fans y colegas como Rita Ora, Paloma Faith, Marvin Humes y Amy Dowden.

"Eres literalmente mi persona favorita y estoy rezando por ti. Puedes con esto", escribió Ora.

"No Secrets" marcó el regreso musical de Jessie tras una pausa de cuatro años y está inspirado en el duelo que vivió tras sufrir un aborto espontáneo en 2021. Su próximo álbum, que incluirá temas como "Living My Best Life", ha cobrado un nuevo significado tras el diagnóstico.

"He estado trabajando muy duro, y eso ha hecho que no procese todo como debería", escribió en sus historias de Instagram. "Estos dos últimos meses han sido duros pero hermosos. Me han dado una perspectiva increíble pero... tu chica necesita un abrazo".

La intérprete de "Price Tag" ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud desde temprana edad, cuando le diagnosticaron una enfermedad cardíaca a los nueve años y sufrió un derrame cerebral a los 17.

"Me has amado en todos mis momentos buenos y malos. No quiero que esto sea diferente", finalizó.