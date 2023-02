Ashton Kutcher recuerda cuando no sabía quién era Harry Styles

Cuando Ashton le comentó a un amigo que estaba allí presente que le había fascinado como cantaba el joven y que le había sugerido que se dedicara a ello, su amigo le respondió: "Sí, es Harry Styles". En el momento, no significó nada para el protagonista de "El efecto mariposa" ya que no tenía idea quién era el artista británico del momento, quien pertenecía a la banda "One Direction".

Al momento de contar esta anécdota en televisión, el ganador de un "People's Choice Awards" quedó más en ridículo y fue abucheado por mencionar mal el nombre de la banda a la que perteneció Harry Styles. Se equivocó y dijo "D12".

Sin embargo, Ashton aclaró ya admira mucho al artista de 29 años y que lo reconocería en cualquier lado.