Confiesa que ya no puede ver en los rodajes

Ciudad de México

En una entrevista con el medio The Guardian, la actriz comentó que ha sido una tragedia para ella perder la vista, pues no quiere retirarse de la actuación, por lo que le pide ayuda a las personas para poder memorizar sus diálogos, aunque le molesta tener que depender de alguien más para hacer lo que le apasiona.

LE ES IMPOSIBLE LEER

"Quiero decir que ya no puedo ver en el set de una película y no puedo ver para leer. No puedo ver mucho. Pero sé que tengo que lidiar con eso, tengo que continuar. Es difícil para mí si tengo un diálogo largo, todavía no encuentro la manera. Tengo muchos amigos que me enseñan el guion. Pero tengo memoria fotográfica", comentó.

Judi Dench dio a conocer en 2014 que fue diagnosticada con degeneración macular, desde ese momento la actriz ayuda a organizaciones benéficas a recaudar fondos para ayudar a niños con problemas de visión.

"He tenido que encontrar otra manera de aprender líneas y cosas, que es que grandes amigos míos me las repitan una y otra y otra vez. ¡Así que tengo que aprender a través de la repetición, y solo espero que la gente no se dé cuenta demasiado", dijo en 2021.