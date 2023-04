El pop ya no le emociona

Ciudad de México

Sin embargo, le adelantó a sus seguidores que ella ya no tiene interés por hacer música pop, ya que ahora se siente atraída por el rap.

La polémica cantante tuiteó "No más pop" explicando que se alejará del género, añadiendo en comentarios que ya no se siente emocionada por este tipo de música.

"El pop ya no me emociona. No quiero hacerlo", explicó.

FUE CRITICADA

Derivado de sus mensajes, Doja Cat fue criticada por su inclinación al rap, donde algunos internautas le indicaron que ese estilo no es su fuerte.

"También estoy de acuerdo con todos los que dijeron que la mayoría de mis versos de rap son mediocres y cursis. Sé que lo son. No estaba tratando de demostrar nada, solo disfruto haciendo música, pero me estoy cansando de escucharlos decir que no puedo, así que lo haré", escribió en otro tuit.

Hasta el momento, la intérprete de "Say So" no ha dado alguna fecha para el lanzamiento de su próximo álbum.