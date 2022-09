Le niegan el acceso

La pareja de Evaluna se encuentra actualmente realizando una gira mundial, la cual lo ha llevado por países como España, Argentina, e incluso, próximamente se presentará en diversas ciudades de los Estados Unidos. Curiosamente, en uno de sus últimos conciertos, Camilo casi no pudo subirse al escenario por un hecho muy llamativo:

Un guardia de seguridad le prohibió a Camilo subir al escenario de su propio concierto; esto sucedió en la ciudad de Orlando, y el cantante contó cómo fue la curiosa y graciosa situación. "Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de Orlando y me dice ´¿Dónde está tu escarapela?´ en inglés, y le contesto: ´No tengo´ y ahí me dice ´Tú no puedes estar aquí´", aseguró Camilo.