Entre Niurka y Emilio no hay ningún distanciamiento: Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada Niurka habló del distanciamiento entre ella y su hijo Emilio Osorio, de quien siempre ha sido muy unida; la vedette cubana aseguró el joven cambió completamente de actitud desde que salió de "La casa de los famosos México", y le ha faltado al respeto tratándola como una amistad más; sin embargo, el padre del joven, Juan Osorio, asegura que las cosas entre madre e hijo están bien y que no existe ninguna fractura en su relación.

A pesar desde que sus inicios Niurka Marcos se ha caracterizado por protagonizar los escándalos más aparatosos del mundo de la televisión, en cuanto a la crianza de sus hijos se refiere, la cubana siempre ha sido elogiada, ya que tanto Romina como Emilio han demostrado ser jóvenes con principios, o al menos eso es lo que han reflejado en su participación en diferentes realitys; la vedette también es madre de "Kiko", sin embargo, de sus tres hijos, es del que menos conocimiento se tiene, ya que él no se dedica al mundo de la televisión.

La gran unión que la actriz comparte con sus hijos es lo que la ha consternado ahora que tomó la decisión de alejarse de Emilio, como dijo a Gabriel Cuevas para el programa "Venga la alegría", al confiar que ella y su hijo menor no atravesaban un buen momento.

"Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida, ni hipócrita ni mustia, ¿y sabes que es para mí ser mustio? Vivir una realidad y ocultarla, mostrar una sonrisa detrás de un infierno, y esa no es la educación que yo di", explicó.

Desde hace años, Niruka reside en Mérida, Yucatán, ciudad que Emilio dejó para mudarse a la Ciudad de México, donde vive su padre, como el mismo relató dentro de "LCDLFM", y aunque en principio le costó acoplarse, debido a la gran cercanía que existe entre él y sus hermanos, el joven destacó que vivir con Osorio era una experiencia que los había unido más como padre e hijo.

De hecho, cuando el productor llegó a visitar la joven a la casa donde se grababa el reality, pudimos ser testigos de que Emilio le decía a su padre "wey", denominación que no parecía molestar al productor de telenovelas, a diferencia de lo que ocurre con Niuka, la que argumentó que una de las causas que provocó la fractura entre ella y el joven de 20 años fue que le hablaba de forma irrespetuosa.

"Hablaba conmigo en el transcurso de dos horas y me platicaba sus experiencias con el carácter de su papá, (...) han sido conversaciones duras para mí, conversaciones en las que me ha faltado al respeto, en las que se ha portado igualado, como si estuviera hablando con un amigo", expresó en la entrevista.

Este distanciamiento, por lo que podemos ver en redes sociales, no tendría más de dos meses, pues la última vez que Niurka hizo una publicación alusiva a su hijo, era un video donde el joven se presentaba en concierto, donde su mamá lo alentaba, y en el que le dedicó la canción "La mejor de todas" de la Banda el Recodo.

Sin embargo, ahora que Osorio ha hablado acerca del tema, él niega que exista un distanciamiento de las dimensiones en que lo está exponiendo la vedette, pues aunque no negó que pudieran haber llegado a tener un malentendido, también aseguró que Niurka y Emilio siguen teniendo comunicación.

"Yo creo que no hay ningún distanciamiento porque sigue el mismo trato, misma armonía, yo creo que fue un momento que se vivió, pero no tengo ningún tema al respecto ¿sabes? Emilio está muy contento, tiene gran comunicación con su familia, con sus hermanos, con su madre; creo que tiene una gran madurez Emilio y sabe entender los momentos en que uno se puede exaltar, pero no va a pasar nada, hasta el último día de la vida será su madre, Emilio tendrá el amor y el respeto por la persona que le dio la vida", destacó.