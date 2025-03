Ninel Conde revela haber sido violentada por una expareja por 4 años

Ninel Conde abrió su corazón y compartió una parte de su vida que muchos no imaginaban: una relación abusiva que la marcó profundamente.

"El bombón asesino" reveló su crudo testimonio, relatando que vivió un infierno durante cuatro años con una expareja. Fue en la conferencia "Rompe el miedo y triunfa", de Ana Gallardo, celebrada en Los Ángeles, donde habló por primera vez sobre la violencia física que sufrió.

"A mí me pegaban. A mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho. Es algo que estoy diciendo acá", compartió la modelo, de acuerdo con "Sale el sol".

La actriz de "Rebelde" describió algunos episodios de extrema agresividad: "Me ahorcaban, me arrancaban la ropa. Quemaron una Biblia enfrente de mí. Fue algo muy traumático".

Explicó que decidió hacer pública su experiencia porque se arrepiente de haber soportado tanto tiempo el maltrato, creyendo que su agresor cambiaría.

"Después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas, venía el arrepentimiento y el ‘perdóname’ y el ‘me voy a matar si no me perdonas’", recordó.

Además, advirtió a sus seguidoras sobre el peligro de permanecer en una relación tóxica, señalando que cuando un hombre golpea una vez, lo hará de nuevo. También destacó que estos vínculos terminan convirtiéndose en un círculo vicioso: "estaba enferma de codependencia"

Conde logró salir de esa situación cuando conoció a alguien que la trató como siempre había deseado. Aunque reconoció que aún no estaba emocionalmente sana, esta persona la ayudó a alejarse de su violenta pareja.

"En una de esas 400 veces que terminábamos, llegó otra persona y me empezó a hacer sentir bien. Me trataba divino. Yo decía: '¿Qué es esto? Esto está padre. No sabía que se sentía tan padre’. Y así fue como ya no volví", concluyó.