Ninel Conde responde a las críticas tras presumir nuevo rostro

Ninel Conde, llena de entusiasmo, mostró en sus redes sociales los últimos arreglos estéticos que se ha hecho en su rostro.

Las imágenes compartidas en su Instagram revelan una nariz más respingada, labios más voluminosos y un rostro más delgado, expresando su alegría y satisfacción con los resultados.

Aunque la famosa no ha proporcionado detalles específicos sobre los procedimientos a los que se sometió, el programa "Chisme no Like" informó que, hace tres meses, Conde viajó a Turquía para remover los biopolímeros de su rostro y se puso un implante en la boca.

Mientras algunos aplaudieron su renovada apariencia con comentarios como: "Estás bellísima", "eres una diosa", "diva", "perfecta" y "maravillosa", otros externaron opiniones más críticas, sugiriendo que su imagen previa era mejor.

"Esperemos que ya no se haga tantas cosas", "Ya no se parece, que vuelva a sacar el INE", "muy coreana", "la señora era muy guapa en su juventud. No digo que no lo sea, pero a veces se obsesionan tanto con las cirugías que terminan haciéndose mucho daño" y "se ve que no puede ni gesticular" reflejan estos juicios.

Ante los puntos de vista negativos, la llamada "Bombón Asesino" decidió responder y publicó un video en el que luce un elegante vestido rojo, acompañándolo con una frase contundente que se interpretó como una respuesta a los detractores: "El termómetro del éxito es la envidia de los descontentos".

Además, se limitó la opción de dejar comentarios en la publicación. Ninel ha demostrado que las valoraciones sobre su cuerpo no afectan su vida, y continúa disfrutando de tomar decisiones sobre su imagen.