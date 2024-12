Ninel Conde va de nuevo al quirófano

Por: El Universal

Diciembre 12, 2024 -

Ciudad de México.- Ninel Conde se manifestó tras los señalamientos y memes que surgieron por los cambios que se hizo en el rostro, después de su participación en "¿Quién es la máscara?"

Por medio de un video, la actriz expresó su descontento sobre las críticas e, incluso, confesó que en breve entrará al quirófano para realizarse una cirugía.

"Para que hablen con provecho y digan: ´ay, ésa está enferma´, enferma de cirugías, quiero las chichis arriba, las nalgas más arriba, la cintura más chiquita, la cara no, porque está perfecta".

Más allá de su molestia, Ninel reveló que por cuestiones médicas será intervenida quirúrgicamente, aunque no descartar hacerse otro arreglo estético.

"Ya hablando en serio, yo tengo como una pequeña bolita que es benigna, benignísima, ya me hice la mamografía y todo, y lo que me recomendaron es que fuera con cirujano plástico a que me checara qué es la bolita que tengo ahí y, pues bueno, en una de esas, ya estando ahí, pues que suceda lo que tenga que suceder", manifestó.

Las sorpresas para sus incondicionales continuaron, pues Ninel, quien es madre de dos hijos (Sofía, fruto de su relación con Ari Telch, y Emmanuel, producto de su romance con Giovanni Medina) tampoco descartó tener otro hijo.