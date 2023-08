Ninel Conde fue incondicional de LuisMi

Ciudad de México

En el reality "Secretos de las indomables", famosas como Alicia Machado, Yuri y Paty Manterola reconocieron haber formado parte de la lista de conquistas de "El Sol"; sin embargo, Ninel Conde, dio la sorpresa al confesar que ella también cayó en las garras.

"¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba desubicado. Al día de hoy está más aterrizado", señaló Conde a sus compañeras de programa.