Así se vivió el duelo de salvación de este jueves en LCDLF 2025

La Casa de Los Famosos México se acerca a su segunda eliminación, pero antes de eso, este jueves 7 de agosto del 2025 se llevó a cabo el duelo por la salvación, beneficio que le pertenecía a Ninel Conde.

Recordemos que el "Bombón asesino" se convirtió en el líder de la semana por decisión de su cuarto, pues, la prueba semanal fue un desafío entre cuartos, en el que al final, todos los integrantes del mismo debían designar a la persona que subiría a la suite.

Además, por orden de la jefa, Ninel tuvo que seleccionar como su acompañante a alguien de Noche, por lo que Dalilah comparte la habitación, aunque el miércoles fue cambiada a Día en lugar de Aldo de Nigris.

La competencia por saber quién sería el retador de Conde en el duelo de salvación consistió en que por rondas los habitantes lanzaron vasos como si fueran auténticos bartenders, como resultado, Alexis, Adrián Di Monte, Dalilah Polanco y Elaine Haro se convirtieron en los finalistas.

Ellos se batieron en duelo durante la gala de este jueves para determinar quién jugaría contra la líder de la semana por la salvación de La Casa de Los Famosos, con lo que algunos incluso podían quitarse a ellos mismos de la tabla.

Lo anterior causó gran revuelo entre los seguidores del reality show por el hecho de que Adrián tiene la posibilidad de permanecer siete días más como competidor, cosa que miles reprueban por su historial de violencia en contra de sus exparejas.

¿Quién enfrentará a Ninel Conde por la salvación?

Dalilah Polanco fue el habitante que consiguió ganar el derecho a retar a Ninel Conde por la salvación hoy, viernes 8 de agosto tras el duelo, en el que superó a los otros tres habitantes que querían quedarse con este poder.

En la gala de mañana, se verá las caras con el "Bombón asesino" para determinar cuál de ellos borrará la nominación de uno de sus compañeros, por parte de la líder, se especula por conversaciones en los días recientes que elegiría a Priscila, mientras que Dalilah Polanco seguramente se elegirá a ella misma.