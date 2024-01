Niega Adam Driver preferencia en interpretar a italianos

CIUDAD DE MÉXICO.-Adam Driver participó recientemente en el podcast Smartless, con el actor Jason Bateman como anfitrión, en donde reveló no tener razones específicas para haber interpretado a personajes con nacionalidad italiana.

"Muchas personas me han preguntado '¡¿Cuántos italianos?!', pero yo pienso que todo se ha dado así. Yo pensé son Ridley Scott y Michael Mann, quienes, en mi opinión, son algunos de los mejores cineastas. Por lo que, ¿A quién le importa que interpretaría a dos italianos uno tras otro?".

El actor estadounidense declaró, de forma bromista, que haber interpretado a dos personajes de nacionalidad italiana de forma consecutiva fue, en realidad, una prueba de que él no es nada estratégico.

"Esto es un buen ejemplo de no ser estratégico de la manera que probablemente debería", dijo.

Driver también explicó que no tiene nada de malo enfatizar el país, pero que prefiere que se resalte el proyecto, y su calidad, y se le dé más crédito a sus creadores.

"Parece una idea complicada. Algo como, '¿Qué pasa con Italia?'. Quiero decir, no es tanto sobre Italia, y, aunque me gusta, se trata más de los cineastas Ridley Scott y Michael Mann y sus proyectos en sí. Italia no es lo primero que tengo en mente", opinó.

Estos cuestionamientos surgieron debido a que los últimos papeles protagónicos del actor fueron en las producciones House of Gucci y Ferrari, donde interpretó a los personajes italianos Maurizio Gucci y Enzo Ferrari.