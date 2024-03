Nicole Eggert comparte su valiente lucha contra el cáncer de mama

Nicole Eggert publicó un video en sus redes sociales afeitándose la cabeza tras haber compartido, a principios de este año, que le diagnosticaron cáncer de mama con carcinoma en etapa 2, en diciembre de 2023.

El clip ambientado con la canción "Fight For Your Right" de los Beastie Boys, comienza con la actriz sonriendo a la cámara, procediendo a tomar las tijeras para cortar todo su cabello.

Keegan de 12 años, hija de la actriz, tuvo una aparición en la que ayuda a su mamá a afeitarse por completo, quien al terminar el proceso acarició su cabeza mientras que abrazaba a su hija.

La publicación fue titulada con una cita de la autora Madeleine Eames, recibiendo mucho amor y mensajes de apoyo por parte de colegas y seguidores.

"Tal vez la curación impliquen o tanto cambiarnos a nosotros mismos, sino permitirnos ser quienes somos: Madeleine Eamen", redactó.

Nicole anunció por primera vez su diagnóstico en una entrevista para el sitio People y desde ese momento, comenzó a compartir su proceso mediante redes sociales.