Abrirá Nicola Porcella su corazón en 'Soltero Cotizado'

En lo que parece ser el mejor momento de su vida, Nicola Porcella le abre las puertas al amor en Soltero Cotizado, un nuevo reality de TelevisaUnivision, que llegará el próximo lunes a las 21:00 horas por Canal 5.

Conducido por Montserrat Oliver, el programa reunirá a 18 mujeres de distintas nacionalidades que competirán en desafíos para conquistar el corazón del actor y conductor peruano de 36 años.

"De estar en varios realitys, de llegar a México con un sueño, con un mercado muy difícil, a tener uno propio es algo que jamás pensé. Mi familia está muy contenta y muy orgullosa.

"El amor primero entra por lo ojos y yo he visto ya como me gustan a mí las chicas. Siempre he buscado una compañera, una pareja, una amiga, que sepa que tengo un hijo y que él es lo más importante en mi vida", expresó Porcella, en conferencia de prensa.

Desde su salida de la primera temporada de La Casa de los Famosos, el actor ha tenido una carrera en ascenso, por lo que ha dejado desentendido su lado sentimental, algo que pondrá a prueba en esta ocasión.

Al final del programa, que será transmitido en directo, Porcella eligirá a la mujer que cree que es la correcta para iniciar una relación y de ser una "amorosa" ambos ganarán un viaje en el que podrán fortalecer su romance, pero si su elección resulta ser una "embustera", ella tendrá la opción de llevarse un millón de pesos dejándole el corazón roto.

"Hay algunas que tienen la inteligencia y la astucia para engañar. A mí me cuesta mucho confiar y creo que esa ha sido la parte más difícil de este proyecto. Siento que muchas veces por confiar perdí muchas cosas y no voy a permitir que pase otra vez", continuó.

Para lograr avanzar las participantes competirán en desafíos físicos, emocionales y psicológicos, buscando ser la elegida.

Durante la emisión de Soltero Cotizado, Nicola será visitado por su familia y amigos más cercanos, para ayudarlo a distinguir entre el verdadero amor y quién sólo busca aprovecharse de su fama y llevarse el dinero.

Al finalizar cada capítulo del reality producido por Manolo Fernández, habrá un programa en vivo titulado Soltero Cotizado "El After" conducido por Karla Díaz y Yordi Rosado donde debatirán con invitados como Wendy Guevara y Apio Quijano, entre otros, quienes consideran "embusteras" o "amorosas".