Nick Carter y el conmovedor gesto hacia una seguidora enferma

El cantante Nick Carter protagonizó un emotivo momento al cumplir el último deseo de Jenni Schmidt, una fan enferma, durante su gira mundial "Who I Am en Frankfurt, Alemania".

De acuerdo a las imágenes tomadas por TMZ, Carter se abrió paso entre la multitud para abrazar a Jenni y cantar el icónico éxito de los Backstreet Boys, "I Want It That Way", solo para ella.

El video muestra al intérprete tomando la mano de su fan, quien, visiblemente emocionada, cantó junto a él mientras la multitud se unía al coro, creando un ambiente mágico y especial.

La fan padece una enfermedad terminal y su deseo de escuchar en vivo a su ídolo fue cumplido con la ayuda de la organización "Der Wünschewagen", que se dedica a cumplir los deseos de personas con enfermedades graves.