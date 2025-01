Manda mensaje de amor propio

Por: El Universal

Enero 08, 2025 -

Nelly Furtado hizo su primera publicación en redes este 2025 con una contundente reflexión sobre la importancia de aceptar nuestro cuerpo y amarlo, además de disfrutar cada momento que la vida ofrece.

La cantante de 46 años, intérprete de éxitos musicales como "Turn Off The Light" o "Fotografía", posó en bikini frente al espejo sin filtros ni maquillaje, al natural, luciendo su figura y acompañando la publicación con un mensaje en el que admite que, a la par de las críticas por su aspecto, ella ha experimentado altas dosis de amor propio.

CONFIANZA GENUINA

"Este año me di cuenta de la presión estética de mi trabajo de una manera totalmente nueva, mientras que simultáneamente experimenté nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde dentro. Tuve que emprender algunas acciones legales contra unos pocos charlatanes que venden servicios en línea basados en la venta de mitos de salud y belleza sobre mí", se lee en el inicio de su mensaje.

Furtado enfatiza que nunca se ha sometido a ningún tipo de cirugías en el rostro o en el cuerpo, tampoco se ha inyectado rellenos en los labios; lo que sí, cuenta, es que desde los 20 años utiliza cremas y que un día antes de alguna alfombra roja bebe mucha agua y descansa.

ES DE FAMILIA

No negó el uso del maquillaje en distintos momentos, pues éste ¡hace magia!, y cerró su reflexión hablando de las várices que tiene en las piernas, las cuales, dijo, le recuerdan a su madre y a sus tías.

¡Estas fotos no tengo maquillaje y no hay edición ni filtros en estas fotos, pero tengo un bronceado en spray! Tengo venas de araña y me recuerdan a mi mamá y tías y a la vida, así que creo que por eso no me he separado de ellas hasta ahora". Nelly Furtado dio de qué hablar por su aspecto físico cuando se presentó en el festival Emblema en México, en mayo, sus fans la defendieron en redes y convirtieron el nombre de la artista canadiense en tendencia.