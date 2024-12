Con menú navideño Lorena Herrera romperá régimen alimenticio

Por: El Universal

Diciembre 24, 2024 - 02:31 p.m.

Una de las festividades más esperadas por Lorena Herrera es la Navidad, pues la actriz revela que, a pesar de que es muy estricta y disciplinada con su régimen alimenticio, la noche del 24 de diciembre disfruta de todos los platillos decembrinas, pero ¿cuáles son los que cenará esta noche?

La actriz tiene un especial gusto por cocinar, pues a pesar de su imagen glamurosa, con los años ha mostrado que, en la intimidad de su hogar, una de las cosas que más disfruta es la de preparar la comida.

Es así que confió a "Venga la alegría" que, esta Noche Buena, preparará sus platillos navideños predilectos, pues siempre espera con ansias la llegada de diciembre, para poder degustar de este tipo de comidas, las cuales no se acostumbran el resto del año.

"Ay, siempre ceno lo mismo, porque me encanta esa cena, me espero todo el año para poder comer el pavo, los romeritos, el pay de nuez con dátiles, todo lo tradicional, me encanta, el pavo con el relleno me fascina, me encanta", precisó.

Lo único que evita en las fiestas decembrinas es el puerco, pues es una proteína a la que es intolerante, prueba de ello quedó constatado cuando fue participante de "MasterChef Celebrity", pues era el ingrediente que siempre evitaba cocinar.

En su participación en el reality, la cantante demostró su gran sazón para la cocina, pues no sólo fue una de las cuatro finalistas del programa, sino que obtuvo el segundo lugar, sólo por debajo de Ricardo Peralta, quien se llevó el triunfo de la temporada.

Como platillo final, Herrera preparó un ceviche de venado, pues desde que comenzó la competencia confió que su especialidad eran los ceviches, los platillos japoneses y la comida saludable.

Además, ha revelado que es ella quien prepara la comida en casa, aunque la única comensal que hay es ella misma.

Ha confesado que, a pesar de ser amante del pan, hace tiempo que no lo consume, debido a que dejó el gluten, las harinas y los azúcares.