Natasha Dupeyrón llora al recibir su certificado de preparatoria

La actriz Natasha Dupeyrón decidió darse una nueva oportunidad en la escuela y concluir sus estudios de preparatoria, pues desde pequeña se dedicó a la actuación y dejó la escuela de lado, pensaba que eso no era para ella, por lo que se enfocó en la actuación, por lo que ahora que concluyó una etapa lo celebró

Natasha debutó en televisión siendo una bebé en el programa "Dr. Cándido Pérez" (1992), después tuvo pequeños papeles en telenovelas como "María la del Barrio" (1995) y "Esmeralda" (1997), donde interpretó a Leticia Calderón de niña.

Por sus venas corre el talento actoral de su familia, es hija del actor Humberto Dupeyrón, hermana del dramaturgo Odin Dupeyrón y sobrina de la actriz Elizabeth Dupeyrón.

Fue en la telenovela infantil "De pocas, pocas pulgas", en 2003, donde obtuvo su primer papel estelar como Alejandra "Alex" Lastra; además de formar parte de varias telenovelas, Natasha ha incursionado en el teatro y en el cine.

Su rostro es un referente en la pantalla chica y en el cine mexicano, así como en los escenarios del teatro, donde ha participado en más de 10 obras de teatro como en "Vaselina" 2006, que tuvo más de 100 presentaciones.

Natasha Dupeyrón compartió en sus redes sociales la alegría que siente por haber concluido la preparatoria con 9.5 de promedio.

"Hoy recibí mi certificado de preparatoria. Con 9.5 de promedio. ¡Nunca imaginé que iba a escribir algo así! Jajaja Cuando era niña, no fui a la escuela. Trabajé desde muy chica, y crecí con la idea de que estudiar no era para mí. Que no podía. Que no servía para eso", reflexionó.

En el largo texto sobre su logro, Natasha compartió que se deprimió cuando quiso estudiar música y no pudo porque no tenía la escuela terminada, por lo que se sintió limitada y con el autoestima abajo.

Sin embargo, hace un año y después de mucha terapia se atrevió y empezó a estudiar, el camino fue mágico, pues se enamoró de asignaturas como física, química, matemáticas; se emocionó con historia, filosofía, la psicología. Aprendió de derecho, sociología, literatura, estructura socioeconómica de México y biología.

Al ver su certificado, Dupeyrón se emocionó hasta las lágrimas y el momento quedó capturado en un video; sus seguidores la felicitaron y la alentaron a seguir adelante; por el momento, con toda la felicidad, la actriz desea tener una fiesta de graduación y celebrar.

"Por primera vez, sentí que estaba haciendo algo por y para mí. Hoy abrazo a la Nata chiquita, y le digo: No, no eres tonta. Sí, vas a terminar la escuela. Y un día vas a estar orgullosa. Como hoy. Hoy tengo opciones. Hoy sé que puedo. Y sí, con todo mi corazón, lo digo fuerte: lo logré", escribió.