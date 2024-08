Crea foto polémica

Natanael Cano, quien se ha hecho famoso por incursionar en la música con los corridos tumbados, actualmente de moda en el género del regional, se dejó ver pasado de copas presumiendo algunas de las "migajas", como él mismo dice, del dinero que gana.

El sonorense, de 23 años, difundió hoy varias historias en su cuenta de Instagram, en las que se le ve alcoholizado y sobre una cama llena de billetes.

"El dinero no es nada, el dinero llega a lo pen; esto lo hice porque estoy borracho ¿por qué no lo voy a hacer, si lo puedo hacer?, no me caguen, el pa tenía un saco lleno de dinero que me gané con mi pu esfuerzo.

El dinero está en el banco, esto que muestro son como las migajas que agarro de after party cuando voy a tocar y lo luzco, aunque tenga millones en mi cuenta en el banco, me encanta lucir y mostrarlo y quise hacer esto", expresa el músico en su historia, mientras de fondo está una cama llena de billetes.

No es la primera vez que el intérprete de melodías como "Madonna" y "300 Noches",-ésta última en colaboración con Belinda-, se deja ver en estado inconveniente.

En 2022 protagonizó una pelea en un centro nocturno de Baja California y varios usuarios de redes sociales compartieron videos en donde se puede ver pasado de copas y golpeando a otra persona.

El 15 de junio de este año, también en visible estado de ebriedad, Natanael Cano arremetió durante un concierto en Monclova, Coahuila, en contra de Jorge Álvarez Máynez, quien se había postulado a la Presidencia de México.

"Los de Monterrey y Monclova ya son fresones. Qué ´Máynez Presidente´ y la verg", fue parte de lo que dijo durante el show y quedó grabado en los móviles de varios asistentes.