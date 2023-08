Alza la voz por Jenni Hermoso

Ciudad de México



La actriz Natalie Portman mostró su apoyo a la jugadora española Jenni Hermoso, quien fue besada por un directivo sin su consentimiento.

Portman, de 42 años, compartió en redes sociales una nota del The New York Times, en donde la Selección Femenina Española no jugará hasta que Luis Rubiales renuncie a su cargo.

"Yo estoy con Jenni Hermoso. #SEACABO", escribió la también dueña del club femenino Angel City.

La futbolista de 33 años fue besada por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, durante la entrega de medallas de la Copa Mundial de Futbol Femenino, en donde España le ganó a Inglaterra.

"La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos.

"Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", escribió en un comunicado Hermoso.

Otras celebridades que han apoyado a la también jugadora de Pachuca son el cantautor español Alejandro Sanz y la actriz española Sara Sálamo.

"A tu lado @Jennihermoso has conseguido ganar un mundial queriendo. Y has cambiado un país de golpe sin querer. Respeto y admiración", expresó Sanz.