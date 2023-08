Denuncia discriminación

Ciudad de México



La cantante Natalia Jiménez reprobó al restaurante Gigi"s Hollywood, en California, Estados Unidos, donde asegura haber sido discriminada por hablar en español.

La española relató su experiencia con un video en el que recomienda a los latinos no asistir a dicho lugar, pues a ella la corrieron porque estaba hablando muy fuerte; sin embargo, apuntó que la verdadera razón fue porque estaba hablando en español, en una llamada con su hija.

"No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos, pero lo de hoy ha sido ¡increíble! Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó, a tal grado, que me corrieron", dijo mientras caminaba frente al lugar.

Indicó que la situación no le parecía justa, pues justo a su lado había una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que ella.