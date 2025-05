Luis R Conriquez rompe el silencio: Da su versión

Bastaron unas cuántas palabras para que el ambiente se tensara durante la presentación que Luis R. Conriquez ofreció el 11 de abril en la Feria Internacional del Caballo, celebrada cada año en Texcoco, Estado de México.

Aquella noche, el intérprete de "Me metí en el ruedo" anunció que no cantaría narcocorridos, decisión que explicó al público como una medida preventiva, ya que en varios estados se han impuesto restricciones contra canciones que podrían considerarse apología del delito. La respuesta de algunos asistentes no fue la mejor.

Videos e imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales: abucheos, sillas volando hacia el escenario y varios instrumentos dañados. Luis R se retiró del recinto sin volver, a pesar de que parte del público insistía en que continuara. Poco después, personal de seguridad intervino y desalojó el lugar, lo que provocó nuevos enfrentamientos con algunos asistentes.

A semanas del incidente, el cantante ofreció su versión de lo sucedido.

¿Cómo vivió Luis R Conriquez los disturbios en la Feria del Caballo?

En entrevista con Adela Micha, el sonorense compartió que durante los últimos cuatro años ha tenido presentaciones exitosas en Texcoco con un público fiel y entregado. Sin embargo, reconoce que esta vez falló en comunicar oportunamente que no interpretaría ese tipo de canciones.

"Hubo malentendidos, a lo mejor. Yo tardé en decir: ´Oigan, plebes, no voy a cantar narcocorridos esta noche´, y como siempre bromeo, han de haber pensado ´este güey está jugando´. Y ya en la noche... volaban las sillas", contó entre risas.

Lejos de responsabilizar a sus seguidores, Luis R los comprendió. Señaló que muchos asisten a sus conciertos precisamente por ese repertorio y, en esta ocasión, la falta de claridad fue clave.

Reveló también que uno de los integrantes de su equipo tuvo que firmar un documento comprometiéndose a no interpretar narcocorridos:

"Me dijeron: ´si canta corridos, va a durar seis meses en prisión´, y el encargado me decía: ´no vaya a cantar, porque va a acabar en el tanque´".

Aun así, Luis R ofreció un espectáculo de casi dos horas, tratando de complacer a sus fans. Pero al ver que la insistencia por los corridos no cesaba, comenzó a preocuparse. Contó que presentía que algo podía salirse de control, por lo que pidió a su banda que tocara una canción mientras él salía de la escena. Fue entonces cuando iniciaron los disturbios.

"Nunca me había pasado, pero sentí que iba a suceder. El público, por alguna razón, lo quiso así. Quizá no se justifica, pero todo bien", expresó con una sonrisa.

También recordó que un día antes, en una presentación en Tejupilco, no interpretó narcocorridos y el público no reaccionó de manera negativa. Según explicó, la diferencia fue la presencia de más seguridad en ese evento, a diferencia de lo ocurrido en Texcoco.

Actualmente, Luis R Conriquez atraviesa una etapa de transformación musical. Está enfocado en explorar nuevos géneros como el reguetón y en realizar colaboraciones, asegurando que no le teme al cambio.

Días antes del evento en Texcoco, la Secretaría de Seguridad del Estado de México emitió una circular a los municipios de Metepec, Texcoco y Tejupilco, pidiendo que los artistas incluidos en sus carteleras se abstuvieran de interpretar canciones que pudieran considerarse como apología del delito.

SUENA CORRIDO

Quizás atendiendo la petición de las autoridades mexicanas de no hacer apología del delito a través de los corridos, Alfredo Olivas no se quiso arriesgar y se abstuvo de cantar "El Paciente", uno de sus temas más conocidos en su reciente concierto en el estadio Mobil Super en Monterrey.

El cantante e intérprete de regional mexicana le puso el micrófono al público cuando empezó el tema de su autoría "El Paciente", escrito en 2017; acto seguido, los presentes cantaron a todo pulmón mientras Alfredito, como lo llaman sus fans, sólo escuchaba con atención sin pronunciar palabra; él no cantó, pero el público sí lo hizo.

EXFUNDADOR DE BOTELLITA DE JEREZ

REPRUEBA ARAU PROHIBICIÓN DE NARCOCORRIDOS





El roquero Sergio Arau, exfundador de Botellita de Jerez y quien durante su juventud en los 70s sufrió la censura musical desde el gobierno presidencial de Luis Echeverría Álvarez, considera una mala decisión el que autoridades prohíban la ejecución pública del narcocorrido.

Desde el mes pasado, gobiernos estatales como el de Michoacán y ciudades como Acapulco y Aguascalientes los han prohibido en eventos masivos e incluso transportes públicos por ser apología de la violencia.

"Lo que siento, honestamente, es que si lo reprimes va a ser peor, o sea, el canto político cuando Pinochet (Augusto, en Chile), hasta con más ganas ¿no?. O sea, no puedes reprimir la manifestación artística", apunta.

El intérprete de "Alármala de tos" no ve paralelismo de censura con lo que su generación padeció, pues en aquel momento era orden presidencial y ahora son gobiernos locales.