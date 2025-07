Regresa con nueva música

A los 54 años, considera el cantante Benny Ibarra, ha llegado a él la serenidad profesional. La etapa en que no busca agradar a terceros cuando compone o ser mejor que otros, pues le ha caído el "veinte" de que su competencia es él mismo.

No ha sido fácil, acepta, porque al final de cuentas desde que comenzó su carrera, hace más de cuatro décadas con Timbiriche, todo se fue dando de buena manera.

"Crecí en esto de manera brutalmente exitosa desde que tenía 10 años y a esa edad uno no tiene una identidad definida; estás como entendiendo quién eres, es cargar con una responsabilidad de agradar a todos los terceros que se te crucen en el camino, entonces, tus herramientas sociales son artísticas y, desde muy pequeño y de manera abrupta, lo sabes", explica.

EN SOLITARIO

En este proceso de autoconocimiento ha sido definitiva la grabación de un nuevo álbum que regresa a Benny Ibarra a la música en solitario tras 15 años de ausencia.

El primer sencillo "Nacer una vez más" se estrena este jueves en plataformas digitales, para luego lanzar paulatinamente otros cuatro que desembocarán en una gira que Benny iniciaría en octubre.

Se trata de una producción de Paco Huidobro, integrante de Molotov, y el propio Ibarra, realizada en los últimos meses.

"Ahora tengo que guardar un poco al Benny artista y sacar al Benny presume discos", comenta el intérprete de buen humor.

No tiene temor en autocalificarse como "nepobaby", término acuñado en los albores de la década pasada para definir a los hijos de famosos que han tenido éxito en el mismo rubro que sus papás.

El intérprete de "Cielo" es hijo de los cantantes y actores Julissa y Benny Ibarra, nieto de la actriz Rita Macedo y el productor Luis de Llano Palmer, y sobrino del ejecutivo televisivo del mismo nombre.

"Hay algo que, a lo mejor por el ´nepobaby´ que soy.... Ahora entiendo, porque aparte se estudia más, se sabe más que los hijos que nos dedicamos a esto de manera profesional. Wey, claramente hay un bagaje, pero también algo del síndrome del impostor, que le dicen (persona que siente no merecer el éxito)", reconoce en entrevista.

LE LLEGA SU MOMENTO

El también actor recuerda que antes buscaba hacer un disco que gustara a los demás.

"Pero creo realmente que ahora es mi momento y me da mucha alegría que me llegue a los 54 años, después de una carrera con ocho o nueve discos, de ser solista, más la banda infantil y puedo decir: ´wey, está padre´. Habrá aliados, pero también tengo una serenidad de decir que con la única persona que debo salir a competir es conmigo mismo", considera.

Pero de aquellos ayeres, reconoce, recuerda a los coaches increíbles que lo guiaron. "Era de: ´bájale cabrón´ y ´no eres la última Coca-cola del desierto´, pero es un proceso de años el estar sereno con tu trabajo, en lo personal, de estar en paz con las cosas que tenemos. Hoy me doy cuenta de que tengo la credibilidad y respeto de mis colegas y el cariño de la gente, incluso de a quien no le guste mi música, pero la caigo bien", expresa.

TEATRO Y CINE

Durante su ausencia en la música, Benny realizó musicales como "Jesucristo Superestrella" y películas como "Nuestros tiempos2, de reciente lanzamiento en Netflix.

Pudo ser fácil quedarse en esa comodidad, apunta el cantautor, pero algo le faltaba.

"Había una parte mía de ego de ´que te valga madres, haz lo que quieras´ (risas). Un colega me decía que los cantantes de mi edad ya van a declive, pero bueno, no sólo soy hijo, sino discípulo de Julissa y sé lo que es cuidarse y ser profesional, vengo de esa escuela de teatro, para Jesucristo tomé clases y fue algo que me abrió el cerebro, de cómo cantar, cómo respirar y esa práctica sólo te la da el teatro. Entonces era ver dónde estaba todo eso", detalla.