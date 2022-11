¡Muy profesional!

Lucía Méndez es la clara demostración que una carrera profesional puede ir en ascenso sin importar la edad, pues la primera actriz fue seleccionada para integrarse al elenco de "La Máquina", la serie que producen y protagonizan Diego Luna y Gael García Bernal, pero para obtener este papel la cantante tuvo que hacer un casting, como cualquiera otra aspirante, proceso que la hizo merecerse el personaje de Josefina.

Aunque La corriente del Golfo y Searchlight Television, productoras de la serie de Hulu y Star Plus, no han dado detalles acerca de la fecha de estreno de "La Máquina", ya conocemos algunas de las actrices y actores que formarán parte de este proyecto que marca el regreso de Luna y García Bernal juntos en la pantalla y también fuera de ella, pues ambos son productores de la mini serie.

DOS FIGURAS

Si bien, desde hacía meses, las casas productoras del proyecto indicaron que Diego y Gael protagonizarían la serie, dirigida por Gabriel Ripstein, ahora se han revelado otras dos figuras que formarán parte del elenco, nos referimos a Eiza González y Lucía Méndez.

La productora La corriente del Golfo, creada en 2018 por los "charolastras", adelantó en un comunicado que "La máquina" hablaría de la historia de Esteban, un boxeador (Gael García Bernal), con una carrera longeva precediéndolo, por lo que se encuentra a punto de concluir su vida deportiva, por lo que su promotor Andy (Diego Luna) hace lo hasta lo imposible para conseguirle una pelea final, en la búsqueda de que obtenga el título del ganador. Sin embargo, ambos personajes tendrán que enfrentarse a los imprevistos que se les pongan en el camino para lograr este objetivo.

El trabajar con Diego, la verdad, es un placer, por ver la manera en que se desdobla cuando hace un personaje, luego Gael... la sencillez y el talento de Eiza es increíble; fue una experiencia muy bonita, una armonía maravillosa", Lucía Méndez, Actriz y cantante

LOS PERSONAJES

En lo que respecta a los papeles de Eiza y Lucía, González dará vida a Irasema, exesposa de Esteban y quien aspira a convertirse en una periodista deportiva, mientras que Méndez encarnará a Josefina, la madre de Andy, una mujer "posesiva" y "dependiente", de acuerdo a como la describió la propia actriz en una entrevista con "Ventaneando".

Lucía habló de lo contenta que se encontraba, pues tuvo que hacer un casting para demostrar las aptitudes con las que cuenta para dar vida a la madre del personaje de Diego Luna:

"Me encantó interpretar este papel y que me haya ganado la prueba para ser Josefina. Me gustó mucho".