Una leyenda muy presente

En el marco del 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, su hijo menor presenta el espectáculo "Así Fue Mi Padre".

Se trata de un show narrativo sobre cómo fue José Alfredo Jiménez en vida, desde cómo compuso sus canciones, quién se las grabó, si las escribía sobre servilletas, cuántos hijos y con cuántas, pero también es una presentación musical, pues la tapatía Alejandra Orozco se encargará de interpretar los éxitos del cantautor.

La puesta en escena, que arranca en la Ciudad su nueva temporada, se presentará el 1 de septiembre en el Teatro Galerías.

"Para esta nueva etapa el show viene renovado, una de las novedades es que se integra al elenco Alejandra Orozco, quien estará con nosotros en la parte musical junto con el Mariachi México Son".

Jiménez Medel, hijo menor del cantautor de clásicos como "Ella" y "El Rey" documentó en videos y audios testimonios de grandes estrellas que conocieron al ídolo, como Julio Iglesias, Facundo Cabral, Emmanuel, Raphael, Humberto Elizondo, Juan Gabriel y Vicente Fernández, entre otros.

Este material se muestra en el espectáculo y Jiménez Medel, quien tenía siete años cuando su padre murió, es el hilo conductor de las anécdotas que reflejan la vida y penalidad de la leyenda mexicana.

"Tenía siete años cuando mi padre falleció, por lo tanto fui el hijo que menos convivió con él, de ahí la necesidad de descubrir, investigar quién había sido mi padre más allá de los escenarios. Por más de 25 años he investigado a mi padre a través de la gente que lo conoció.

"Tengo el testimonió de Vicente Fernández, él me dijo bien honesto, ´tu sabes que yo a tu papá no le caí bien, aún así quieres que hablé´, le dije que sí, porque de eso se trataba el show. Así que la gente se va a sorprender de lo que Vicente Fernández me dijo en relación a mi padre. Eso es lo interesante del espectáculo, las vivas voces de quiénes lo conocieron", añadió.