Musk insiste en pelea con Zuckerberg

El pasado 13 de agosto, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, señaló que no le pareció que el empresario Elon Musk tomará la decisiones sobre la "pelea en jaula" sin consultarle, por lo que había dado por cancelada dicha disputa.

Sin embargo, el dueño de Tesla volvió a encender la mecha de una futura pelea y planteó una nueva fecha para que el evento entre los dos magnates se lleve a cabo.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el fundador de SpaceX sugirió una nueva fecha para la pelea.

"¿¡Por qué no pelea conmigo!? Zuck dijo "dime el lugar", así que le puse el nombre a su casa, pero dijeron que estaba de viaje. ¿Quizás podamos luchar cuando regresemos?", se lee en la publicación.

Mark Zuckerberg se cansa de excusas de Elon Musk y cancela pelea

En su red social, Threads, Mark Zuckerberg escribió un hilo al respecto en el que indicó que Elon Musk no ha sido serio.

"Yo creo que todos estamos de acuerdo que Elon no es serio y es hora de seguir adelante. Ofrecí una fecha real. Dana White se ofreció a hacer una competencia legítima por la caridad. Elon no confirma la fecha, y después dice que necesita una cirugía, y ahora pregunta si puede practicar en mi patio. Si alguna vez Elon se pone serio sobre la fecha real del evento oficial, él sabe dónde encontrarme. De otro modo, es hora de seguir adelante. Me enfocaré en competir con gente que tome el deporte en serio", respondió en su cuenta personal.

Musk vs Zuckerberg, rivalidad de años

Los dos gigantes tecnológicos se enfrentan desde hace años por sus puntos de vista opuestos del mundo, desde la política hasta la inteligencia artificial.

Pero la animosidad entre ellos ha empeorado cuando en julio Zuckerberg y su grupo Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) lanzaron Threads, un competidor directo de Twitter, ahora rebautizado X.