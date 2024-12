Apelarán decisión: Condenan a ´El Cigala´

Por: Agencia Reforma

Diciembre 18, 2024

El cantaor español, Diego "El Cigala", fue condenado a dos años y un mes de prisión por tres delitos de malos tratos hacia su expareja, la cantaora Kina Méndez.

La sentencia, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), también incluye una condena por un delito leve y continuado de vejaciones en el ámbito doméstico.

Esta decisión judicial, que puede ser apelada, está relacionada con varios episodios de violencia de género ocurridos entre 2017 y 2020.

El primer incidente tuvo lugar en 2017 en un hotel de Jerez, donde "El Cigala" agredió a su expareja con una bofetada tras una discusión. En 2019, otro episodio violento ocurrió en un hotel de Palafrugell (Gerona), donde el cantaor empujó a Méndez haciéndola caer al suelo, y luego la golpeó y pateó. El tercer incidente se desarrolló en noviembre de 2020, en su hogar de Jerez de la Frontera, donde el músico la agredió físicamente y la amenazó en presencia de sus hijos.

Además de la pena de cárcel, la sentencia impone una serie de medidas de protección para Kina, entre ellas la prohibición de que el intérprete de "Lágrimas Negras" se comunique o se acerque a menos de 200 metros de ella durante dos años, así como 25 días de localización permanente en un domicilio distinto al de la víctima.

Durante el juicio, Diego "El Cigala" negó las acusaciones, afirmando que nunca había agredido a una mujer; sin embargo, la jueza consideró verídico el testimonio de la denunciante, quien aseguró haber sido dependiente económicamente del cantaor español durante su relación, que comenzó en 2014.

En su relato, Kina Méndez también detalló que las agresiones y vejaciones se desarrollaron en un contexto de control y de violencia emocional.

La decisión judicial también abordó un episodio ocurrido en 2017 en el aeropuerto de Punta Cana, donde se alegó que "El Cigala" agredió a su ex pareja, pero la jueza no consideró probado este hecho, por lo que no fue incluido en la condena.

Este caso no es el primero en el que Diego Ramón Jiménez Salazar, (su nombre completo), se enfrenta a la justicia. En 2014, fue condenado por un juzgado de Madrid por amenazas a una azafata durante un vuelo en 2003.

El intérprete de éxitos como "Si Tú Me Dices Ven" y "Moreno Soy" tiene una carrera de más de 25 años en la música, con aproximadamente 12 producciones discográficas que han recibido premios como Grammy, Latin Grammy y Discos de Platino.

En su vida personal estuvo casado durante 26 años con Amparo Fernández, con quien tuvo dos hijos, y quien falleció en 2015. A los pocos meses de su muerte se casó con Kina Méndez, quien fue su pareja hasta el momento de las agresiones, que han sido juzgadas.