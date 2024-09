Defienden Tigres del Norte su legado ante nuevos talentos

La diferencia entre ser famosos a tener trayectoria e impacto mundial con la música fue remarcada por Los Tigres del Norte, quienes tienen muy claro que hay solistas y agrupaciones vernáculos frente a talentos de corridos tumbados o regional mexicano que son muy populares.

La agrupación instó a la audiencia a reconocer la existencia de aquellas figuras que les abrieron camino a esos jóvenes talentos para vender boletos en distintas latitudes del globo terráqueo.

"Sobre las nuevas generaciones, es válido decir que son conocidos, pero no hemos visto que esos artistas se presenten en lugares y hemos viajado a muchos países. No hemos visto que trabajen a las nuevas generaciones, no en España, no en Colombia. Las redes les ayudan, porque las redes son mundiales.

"Pero no hemos visto a los nuevos de ahora cantando en conciertos, no están anunciados, y sí hemos visto a Maná, a Café Tacuba, a Caifanes, ahora de los nuevos que no es del género que usted nos está preguntando, pero hemos visto a (Christian Nodal), a Pepe Aguilar y su familia", replicó Hernán Hernández ante el cuestionamiento sobre si los más populares del regional mexicano del Festival Arre, son los jóvenes que creen que abrieron camino.

El combo de norteño regional originario de Sinaloa será el estelar del sábado 7 de septiembre en el encuentro masivo de mariachi y regional que se hará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ese mismo día estarán Xavi, Codiciado, El Fantasma, Bobby Pulido, Joss Favela y Estilo Sin Límite, y al día siguiente la cartelera brillará con Junior H, Gerardo Ortiz, Panter Bélico, Los Recoditos, Clave Especial, Fend y La Única Internacional Sonora, entre otros.

"Es válido decir que hay grupos que abrieron puertas, como Los Tigres del Norte, que han abierto puertas en muchos lugares. Hoy estamos en una conferencia de prensa virtual desde Chile, a donde venimos a trabajar. Nos tomó mucho tiempo venir a hacer presencia física porque no existía lo que existe hoy; ahora los nuevos exponentes tienen estas plataformas, y es válida la diferencia, que bueno que la aprovechen, con las nuevas herramientas, pero el triunfo se da con estar físicamente, que escuchen tu música y estén en tus conciertos", acotó Luis Hernández, el bajo eléctrico del grupo.

También con la presencia de Don Jorge Hernández, el acordeonista, la agrupación agradeció el interés de la audiencia por sus conciertos y porque los han seguido en lugares como Inglaterra, España e Italia, además de algunos puntos de Sudamérica y todo Norteamérica.

Instaron a sus seguidores a los de los demás grupos a que acudan al festival masivo de este fin de semana porque es un claro ejemplo de que la música vernácula, la regional mexicana, la de mariachi y la de raíces folclóricas tiene cada vez más penetración en las masas.

"Siempre ha estado presente, pero hoy parece que sí se escucha más y que hay más oportunidades, lo cual nos gusta, pero es el tiempo el que te dice quién se queda y quien no; y con quien y cómo hay que trabajarlo", destacó Don Jorge, como le dicen sus fans.