Promoción musical: Deja su cueva

Por: Agencia Reforma

Noviembre 16, 2024 -

Después de un largo tiempo concentrado en un nuevo trabajo discográfico que lanzará en enero, Beto Cuevas está listo para salir de su "cueva" y reactivar su música.

El cantante chileno realizó una visita relámpago a tierras regias para promocionar su concierto del 30 de noviembre en el Auditorio Cumbres, donde prometió dará un adelanto de su álbum acústico, en el que rinde un homenaje al MTV Unplugged que grabó junto a La Ley en 2001 y que marcó un parteaguas en la carrera de la banda.

"El concepto básico de este show es volver a reactivar mi banda, que consta de músicos mexicanos; es un set eléctrico, de rock, pop, que es lo que yo hago. En algún momento vamos a hacer un paréntesis y les vamos a dar un pequeño adelanto de lo que va a ser el acústico que voy a sacar en enero", compartió Beto.

Al cuestionarle por qué no invitó a sus excompañeros de La Ley a ser parte del disco-homenaje, el artista contó que por ahora no tienen planeado un reencuentro, aunque no lo descarta en el futuro.

"Estamos en muy buen plan. Yo siempre deseándoles lo mejor en los proyectos que ellos emprendan. De hecho, estuve hace algunas semanas en CDMX y me encontré con Mauricio", contó el intérprete de los éxitos "El Duelo" y "Aquí".

"Pudimos vernos y reactivar esa amistad que nos llevó a muchísimos años de carrera juntos. Tenemos la suerte de contar con buenos mediadores para reestablecer comunicación. Junto a ellos tuvimos la oportunidad de volvernos a juntar en un escenario, primero en una sala de ensayo, y en marzo del año pasado en Austin, Texas, y en diciembre en el festival ´Bésame Mucho´, que se realizó en Los Ángeles".

Durante esos ensayos, recordó Beto, experimentó la sensación de nunca haberse separado, porque musicalmente volvieron a hacer "match"."Fue lindo volvernos a encontrar a través de la música, que es lo que siempre nos ha unido. Lo que pasa, a veces en las bandas, en las relaciones humanas, podemos tener diferencias, pero también puede uno dejar cosas atrás y ser más grande que la situación y de esa manera volver a reencontrarse", afirmó.

Aclaró que no han abordado el tema de un reencuentro artístico, aunque es una posibilidad que no descarta.

"Es una posibilidad latente reencontrarnos, evidentemente no es algo que hayamos preparado ni que en este momento hayamos platicado hacer", dijo.

El chileno, de 56 años, señaló que justo el día de su concierto, en el Auditorio Cumbres, se presenta el musical "Jesucristo Súper Estrella", que él protagonizó hace unos años.

"A mi me tocó dar más de 100 representaciones de Jesucristo, es una producción maravillosa. Por ahí he visto algunas cosas en redes y creo que pronto se sube como ´Jesucristo´, Kalimba. Él es un gran cantante y puede hacer un buen papel como también lo está haciendo Benny. Muero por ver el musical", aseguró.