Inauguran Museo María Callas en Atenas

Al finalizar sus clases en la Escuela Juilliard de las artes en Nueva York, la gran soprano griega Maria Callas dio a sus alumnos un consejo final.

"Sigan el camino correcto: no con fuegos artificiales, no con el aplauso fácil, sino con la expresión de las palabras, la dicción, sintiendo de veras lo que sienten. Eso es lo que yo quiero. No soy buena con las palabras, así que eso es todo".

Ese discurso de marzo de 1972 fue un detalle poco conocido por su legión de admiradores, junto con las cartas, las joyas y los innumerables honores que incluyen series de sellos de correos en Kirguistán y Congo.

Ahora podrán verlos. La ciudad de Atenas inauguró el miércoles el Museo Maria Callas en el centro de la capital griega, en el centenario del nacimiento de la gran cantante, hija de padres griegos, en Nueva York.

El museo, situado al lado de la catedral y con vista a la Acrópolis, se abrió al público el jueves, con distintos sectores conectados por una alfombra roja.

La planta alta incluye una recreación de su apartamento en París, un bosque imaginario y un estudio de sonido con grabaciones de sus actuaciones y clips de sus clases magistrales en Juilliard.

Otras salas exhiben sus vestuarios, cartas manuscritas y el bosquejo de un diseño de Manolo Blahnik inspirado en ella.

Maria Kalogeropoulos, tal era su nombre original, debutó profesionalmente en Atenas siendo una estudiante de 18 años y murió en París a los 53 años tras una carrera que muchos consideran no tuvo igual en la ópera.

Callas hubiera cumplido 100 años el 2 de diciembre, y el centenario ha sido objeto de eventos artísticos en Grecia y una película de próximo estreno, "Maria", protagonizada por Angelina Jolie.