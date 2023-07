Comparte Lady Gaga adelanto de Chromatica Ball

Ciudad de México.- Lady Gaga compartió, a través de redes sociales, un fotograma de lo que será su nuevo filme del concierto The Chormatica Ball Tour, que está en proceso de edición.

El viernes por la noche, Gaga confirmó la noticia a través de Instagram y le dio a los fanáticos una explicación detallada de su proceso creativo en los últimos tiempos, y también compartió en qué ha estado trabajando recientemente.

"Aquí hay una foto de mi trabajo en la edición de la película The Chromatica Ball (es un fotograma de la película detrás de mí). No puedo ESPERAR a que la experimenten. Gracias por estar dispuestos a crecer conmigo para que pueda cambiar y transformarme con la comunidad que tanto amo.

Espero que les encanten todas las cosas que he estado creando para ustedes y espero que esto sea un pequeño recordatorio de mi profunda pasión y compromiso con el arte", posteó.

La gira de 15 paradas para promocionar el sexto álbum de estudio de Gaga, Chromatica, que se lanzó en 2020, tuvo lugar en 2022 con la cantante haciendo paradas en América del Norte y Europa y se sospecha fue grabado en Los Ángeles, en el Dodger Stadium.

"Quería compartir un momento más personal con ustedes hoy, sé que no he estado haciendo mucho de eso últimamente y algunos de ustedes realmente anhelan que comparta más de mi proceso artístico".

MUY OCUPADA

"He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera realmente especial y privada: escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses para desarrollar mi personaje para Joker, filmé Joker durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo ), he estado dirigiendo mi nueva empresa Haus Labs, haciendo trabajo filantrópico y, además, he estado trabajando en la edición de la película The Chromatica Ball", agregó.

También explicó a sus fans las razones por las que se ha mantenido alejada de las redes sociales y en qué ha ocupado su tiempo.

"Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido más satisfactorio. Puede que no comparta tanto de mí en línea como en el pasado, pero espero que sepas que este tiempo para mí ha sido extremadamente sanador y recargador para mi corazón, mente, cuerpo y creatividad: crear dentro de mí y tener una vida personal que es sólo para mí.

"Estoy seguro de que puede sentirse diferente porque no siempre he sido tan privado (apuesto a que eso hará reír a algunos de ustedes), pero AMO a mis fans, mis pequeños monstruos, tanto y eso nunca cambiará. Ni siquiera puedo comenzar a describir cuánto me inspira nuestra comunidad global todos los días para traer tanta alegría como pueda a sus vidas", dijo.