Antes de morir fue vista en mal estado

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por su participación en Buffy, La Cazavampiros y Gossip Girl, fue vista en un estado preocupante solo seis días antes de su muerte, según informó el medio Daily Mail.

La reconocida intérprete, de 39 años, cenó con amigos en el restaurante italiano Sartiano’s en Nueva York, donde su apariencia y comportamiento generaron preocupación entre comensales y personal del lugar.

“Parecía realmente mal, muy enferma. Estaba delgada, como diminuta, no podía bajar las escaleras. No estaba de muy buen humor, no daba la mejor impresión”, dijo una fuente cercana con el medio internacional.

Durante su visita al restaurante, Trachtenberg estaba acompañada por otra mujer, y su aspecto demacrado sorprendió al personal, que no podía imaginar lo que sucedería días después.

La muerte de la actriz Michelle Trachtenberg fue declarada “indeterminada” el jueves por la mañana, luego de que su familia se opuso a la realización de una autopsia.