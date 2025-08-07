Está de luto

La madre del actor Brad Pitt, Jane Etta Pitt, murió esta semana a los 84 años, según confirmó su nieta Sydney Pitt a través de un homenaje en redes sociales.

"Mi dulce abuela, Jane Etta, aún no estábamos listos para que te fueras", escribió Sydney en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías familiares. "Pero saber que finalmente eres libre de cantar, bailar y pintar nuevamente lo hace un poco más fácil".

En el mensaje, la fundadora de la organización Watering Souls recordó a su abuela como una persona compasiva, divertida, creativa y profundamente generosa.





TRES HIJOS

Madre de tres hijos -Brad, Doug y Julie-, Jane llevó una vida discreta en Springfield, Missouri, donde crió a su familia junto a su esposo, William Alvin Pitt.

Aunque prefirió mantenerse fuera del foco mediático, Jane Etta Pitt hizo contadas apariciones públicas junto a su hijo Brad, como en la ceremonia de los Premios Óscar de 2012, donde fue vista en primera fila apoyándolo.

Era especialmente cercana a sus 14 nietos, a quienes sorprendía con juegos inventados, desayunos con banana splits y rituales para celebrar el inicio del ciclo escolar.

"Era amor incondicional, seguridad, alegría y fe. Era justicia, valentía y gracia. Su legado es eterno", añadió Sydney.





SIN DETALLES

Hasta el momento, no se ha revelado la causa ni la fecha exacta de su fallecimiento. Sin embargo, la familia confirmó la noticia al medio TMZ, y desde entonces han comenzado a llegar mensajes de apoyo y condolencias.

En su mensaje final, Sydney agradeció a su abuela por enseñarle a ser compasiva, auténtica y fuerte.

"Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Te celebraré todos los días de mi vida", finalizó.