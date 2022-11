Muere y estalla escándalo

Pablo Milanés se fue, pero las voces de muchos de sus más reconocidos colegas se levantaron para despedirlo.

Milanés, quien falleció a los 79 años en la madrugada del martes, en Madrid, por una afección oncológica.

Se ha ido Pablo Milanés, una voz imprescindible para América Latina. Pablito tan querido, buen viaje", Eugenia León. CANTANTE

recibió a través de las redes sociales cálidas despedidas de artistas y músicos, especialmente latinos, que dejaron ver la enorme influencia del cubano en sus respectivas obras.

SILVIO RODRÍGUEZ

Una de las reacciones más esperada fue la del poeta Silvio Rodríguez, quien fundó junto a Milanés la Nueva Trova, una corriente renovadora que por su sonoridad y sus contenidos marcaron a varias generaciones de latinoamericanos.

Sobriamente, Rodríguez publicó en su blog "Segunda Cita", la letra de lo que es presumiblemente una canción compuesta en 1969 para su amigo y precisamente titulada "Pablo", pero que no aparece en ninguno de los discos del artista.

WILLIE COLÓN

Otros, como el estadounidense de origen puertorriqueño Willie Colón, lo recordaron con una foto o replicando la noticia de los medios de prensa.

CARLOS VIVES

Carlos Vives también lo recordó en la red: "Gracias por tu música, siempre permanecerá".

Por su parte, el español Alejandro Sanz expresó: "Me da coraje que te hayas ido pero tanta felicidad que hayas estado. Gracias por tu música #Pablo Milanés".

JULIETA VENEGAS

Desde México, Julieta Venegas hizo saber de su pesar y lo mismo ocurrió con su compatriota Aleks Syntek, así como con el guatemalteco Ricardo Arjona, quien colocó un video en el cual canta a dúo con el cubano.

ACUSACIÓN PÚBLICA

Tras darse a conocer el lamentable fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés, en redes sociales se ha desatado la polémica, luego de que una usuaria de Twitter acusara, públicamente, al famoso de presunto acoso.

A través de un extenso mensaje, María Fernanda Wray compartió la experiencia que habría sufrido al lado Milanés hace más de 30 años, cuando ella todavía era menor de edad y el cantante visitó Ecuador, país de donde ella es originaria.

El escritor colombiano Gabriel García Márquez tras colocar la medalla Haydee Santamaría, que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba, al cantautor cubano Pablo Milanés, en La Habana.

MENOR DE EDAD

"Comparto lo que escribí. Me animo a ponerlo por aquí para que se sepa que los grandes artistas, nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda, también pueden ser acosadores. Pablo Milanés tenía 43, yo 17", inició con su relato la comunicóloga, según se puede leer en su descripción.

Wray explicó que en ese entonces se había hecho muy amiga del compositor y de Lázaro Gómez, incluso, les sirvió como guía de turistas, por lo que les tenía una gran confianza. Además, Pablo le había prometido una beca para poder estudiar cine en Cuba.

LA CITA

Es por ello que no se le hizo raro cuando, una noche, Lázaro la llamó para contarle que Milanés quería hablar con ella y la citó en el Hotel Quito, donde el cantante se hospedada; sin embargo al llegar al lugar todo cambió:

"No te atrevas a decirle que no, no te atrevas a desilusionarlo. Lázaro cerró la puerta y quedé en la habitación sola con Pablo Milanés. Yo pensaba que iríamos a desayunar, pero él me condujo inmediatamente por los pasillos hasta una habitación. No entendía nada. Ahí estaba sentado, en una silla de su habitación. "Qué bueno que viniste", me dijo", relató.

La usuaria continuó contando que Milanés le pidió que se sentará a su lado y posteriormente comenzaron a platicar, hasta que el compositor de "Yolanda" se abalanzó sobre ella para, presuntamente, intentar besarla: "Era torpe. Muy torpe. Intentó besarme. Me manoseó por segundos. No tenía fuerza física, a pesar de ser un hombre robust", agregó.

INTENTÓ TOMARLA POR LA FUERZA

Aunque, de acuerdo con su mensaje, se negó e intentó detener al artista, éste le insistió y hasta le confesó que se había enamorado de ella: "Me suplicó, mientras intentaba tocarme, totalmente fuera de sí. Me dijo que estaba enamorado de mí, que quería llevarme a Cuba. Me levanté. Sostuvo mis manos firmemente. ´No puedes irte´ (me dijo). Me zafé. Salí de la habitación. Me puse a llorar mientras regresaba en un taxi a mi casa".

LAS REACCIONES

Como era de esperarse, las reacciones por parte de otras usuarias comenzaron a llegar, incluso varios fans del cantante le han expresado su apoyo: "Mi solidaridad y procedo a borrar todos los homenajes inmerecidos", "Su música se seguirá escuchando. A la vez, aunque hagamos contorsiones para justificarlo, no tiene justificación", "Pues nunca se me había pasado tan rápido la tristeza por un muerto, les cuento", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Entre amigos con Gabriel García Márquez y Fher Olvera de Maná.

VOZ POTENTE

Milanés, de voz cálida y potente, mostró también un perfil fuertemente político acorde al tiempo que le tocó vivir en su país tras el triunfo de la revolución.