Fallece Taylor Wily

Ciudad de México

Taylor Wily, el luchador de sumo que se convirtió en actor por la serie “Hawaii Five-0”, falleció el pasado jueves a los 56 años, reportó el medio de televisión Hawaii KITV.

No se tienen más detalles sobre su deceso, sin embargo, el productor ejecutivo del reinicio de “Hawaii Five-0” (2010-2022), Peter M. Lenkov, confirmó la muerte.

“Estoy devastado, con el corazón roto. Publicaré algunos sentimientos detallados más tarde. Es demasiado difícil en este momento”, publicó Lenkov en su cuenta de

Instagram.

“T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual... en el programa... y en mi vida. Eras familia. Y te extrañaré todos los días, hermano”, continúa el productor en otro posteo dedicado al exsumo.

Wily nació bajo el nombre de Telia Tuli, el 14 de junio de 1986, en Laie, Hawáii, y era de ascendencia samoana americana.

Antes de debutar en la pantalla chica, fue un exitoso y popular luchador de sumo y artista de artes marciales mixtas. Tras dejar el sumo, Wily comenzó a competir en Ultimate Fighting Championships, donde competía con su nombre de nacimiento en su primer enfrentamiento en UFC, en noviembre de 1993.

Su primer papel actoral fue en la comedia romántica ¿Cómo Sobrevivir A Mi Ex? (Forgetting Sarah Marshall), en la que interpretó a un trabajador de un hotel que se hace amigo del personaje principal, interpretado por Jason Segel.

Dos años más tarde, en 2010, fue elegido para representar un personaje recurrente en Hawaii Five-0 como el informante Kamekona, a quien interpretó por una década.