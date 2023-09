Muere Steve Harwell, cantante de Smash Mouth

A tan sólo un día de que el mánager de Steve Harwell hablara públicamente del estado de salud del cantante, compartiendo que se encontraba en sus últimos días, debido a la grave insuficiencia hepática que padecía por problemas con el consumo de alcohol, el músico de 56 años ha muerto, dejando el legado de haber pertenecido a Smash Mouth, una de las agrupaciones de rock más representativas de los 90 y los 2000, gracias a éxitos como "All Star", "I´m a beliver" y "Walking on the sun".

Robert Hayes, representante de Harwell, dio a conocer la noticia esta mañana, a poco que se produjera el deceso, asegurando que el cantante murió "en paz y comodidad", tras ser acompañado por su familia y amigos en los últimos días de su vida. Además, detalló que la prometida de Steve, Annette Jones, estuvo a cargo de su cuidado hasta su último respiro.

El fallecimiento del famoso músico se produce tan sólo unas horas después que su equipo diera a conocer que había ingresado a cuidados paliativos por los problemas que le producía la insuficiencia hepática que padecía.

En el comunicado donde se dio a conocer su deceso, Robert Hayes describió al cantante con una personalidad icónica, gracias a ser portador de "una de las voces más reconocibles de su generación":

"Amaba a los fans y le encantaba actuar. Steve Harwell era un verdadero "american original", un personaje más grande que la vida misma que se disparó hacia el cielo como una vela romana", escribió.