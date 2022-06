Muere Miss Brasil 2018

Gleycy Correia, ganadora del título Miss Brasil en 2018, murió el lunes a los 27 años tras una complicación por una cirugía de amígdalas.

De acuerdo a diversos medios, tras la cirugía, la modelo presentó un paro cardiaco y una hemorragia en su casa; posteriormente fue llevada al hospital donde permaneció en coma por dos meses y murió por un ataque al corazón.

"He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe", escribieron a través de las redes sociales de Correia.

Tras su muerte, los familiares de Gleycy Correia aseguran que hubo negligencia por parte de los médicos que la atendieron.