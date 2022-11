Muere su hijo a los 25 años

Cormac Roth, músico e hijo del actor Tim Roth, murió a los 25 años de edad; El guitarrista y compositor había sido diagnosticado con cáncer de células germinales en etapa tres en noviembre de 2021. Murió el 16 de octubre de este año; sin embargo, la familia no reveló la trágica noticia hasta hoy.

“Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad”, dijo la familia de Cormac en un comunicado, según Variety.

“Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban. El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”.

A Carmac le sobreviven sus padres, Tim y Nikki Roth, así como su hermano, Timothy Hunter Roth.

Tim Roth es conocido por protagonizar varias de las películas de Quentin Tarantino, incluidas Perros de Reserva, Pulp Fiction y The Hateful Eight, y fue nominado al Oscar por la película de 1995 Rob Roy. Recientemente apareció en la serie de Marvel Studios y Disney+ She-Hulk: Attorney at Hulk, repitiendo su papel de villano de Hulk de Emil Blonsky, también conocido como Abominación.