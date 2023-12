Muere Colin Burgess, baterista original de AC/DC

CIUDAD DE MÉXICO.-Colin Burgess, el baterista original de AC/DC murió a los 77 años según la página de facebook de la banda de heavy metal.

"Es muy triste saber del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Felices recuerdos, rockea en paz, Colin", se lee en el mensaje.

Según TMZ, en 1973 Burgess se convirtió en miembro de AC/DC con sus hermanos guitarristas Angus y Malcolm Young, el cantante Dave Evans y el bajista Larry Van Kriedt.

Burgess no duró mucho después de que AC/DC grabara su primer éxito, "Can I Sit Next to You Girl" y tocaron en su primer concierto en el club nocturno Chequers en Sydney, Australia.

Luego de un año, Burgess fue despedido de la banda acusado de emborracharse en el escenario durante una actuación en 1974 y lo reemplazaron con varios otros bateristas, incluido el miembro de toda la vida Phil Rudd. El grupo incluso volvió a grabar "Can I Sit Next To You Girl" con Rudd a la batería.

Burgess también tocó la batería en una popular banda de rock australiana llamada The Masters Apprentices entre 1968 y 1972. En 1988, él y los otros miembros del grupo fueron incluidos en el Salón de la Fama ARIA de Australia.