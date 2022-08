Muere Amparín Serrano; creadora de Distroller

Según fuentes allegadas a la familia aseguran que la empresaria tuvo un accidente doméstico que la llevó a estar hace tres días hospitalizada.

Sus hijas Minnie Westt y Camila Westt dieron a conocer el fallecimiento a través de Instagram.

"Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad, esto es una pesadilla me voy a despertar y vas a estar aquí bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad", escribió la actriz Minnie.

La marca Distroller se hizo famosa por diseños en cuadernos, tazas y juguetes basados en la Virgen de Guadalupe que incluían frases como "Virgencita plis cuídame".

Amparín también fue parte de la primera generación del grupo ochentero Flans, pero salió después de la integración de Ilse.

Camila West escribió que su madre le dio luz a millones de personas a través de los diseños de Distroller.

"Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es vida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas", dijo Camila West.